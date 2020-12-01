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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Глава Минздрава Башкирии обратился за кадровой помощью к коллегам из частных клиник

ОБЩЕСТВО
Фото: Максим Забелин, Fb

Глава Минздрава Башкирии обратился за кадровой помощью к коллегам из частных клиник Фото: Максим Забелин, Fb

Министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин через соцсети обратился к коллегам, работающим в частных клиниках, к тем, кто имеет частную медицинскую практику и диплом медицинского специалиста с просьбой о помощи.

«В нашей республике сейчас крайне непростая ситуация с кадрами. С марта 2020 года весь штат государственных медицинских учреждений борется с коронавирусной инфекцией и её последствиями. Сотрудники просто не имеют возможности как следует выспаться и отдохнуть, а об отпусках даже не вспоминают, понимая всю ситуацию вокруг. Студенты медицинских вузов и колледжей направлены в помощь, но свободных рук всё равно не хватает. Объем работы в данный непростой период для всего мирового сообщества огромен», — объяснил ситуацию с кадрами министр.

По его словам, сейчас больницы, поликлиники и бригады скорой помощи остро нуждаются во врачах, медсестрах и санитарах.

«Подработка даже на неполный рабочий день будет огромным вкладом на пути к стабильности, — обратился Максим Забелин к частным специалистам. — Вас обеспечат всеми необходимыми средствами индивидуальной защиты, труд оплатят согласно тарифной заработной плате с достойными стимулирующими выплатами, но главное, что сообща мы сможем спасти большее количество жизней. И не только преодолеть пиковую активность вируса, но и грамотно и в полном объеме продолжить плановое лечение других патологий, не допустив и не упустив нужный момент. Если вы готовы помогать, то обратиться по вопросам трудоустройства можно в кадровые службы медицинских организаций Республики Башкортостан».

ИА «Башинформ»
Теги: медицина
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