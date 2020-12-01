Эксперты Всероссийского союза страховщиков рассказали о правах пациентов с Covid-19
Эксперты Всероссийского союза страховщиков рассказали о правах пациентов с Covid-19 Фото: ИА «Башинформ»
В период пандемии большинство обращений ковид-пациентов в медицинские страховые компании связаны с невозможностью вызвать врача на дом, пройти диагностические исследования при наличии направления, с отказами в госпитализации при наличии показаний. Эксперты Всероссийского союза страховщиков рассказывают, кому, в какие сроки и какая медицинская помощь должна быть оказана.
Когда вызывать врача на дом?
Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры — выше 37,2 градуса и/или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.
В обновленных методических рекомендациях Минздрава сказано, что врач на дом должен прийти в течение 24 часов. Если этого не происходит можно смело звонить можно смело звонить в свою страховую организацию. И тогда на помощь пациентам приходят представители страховых медицинских организаций. Номер страховой должен быть указа в самом полисе.
Есть условия, когда вызов врача на дом не просто желателен, а строго необходим. Это:
- возраст пациента старше 65 лет;
- сопутствующие патологии, то есть хронические болезни, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания;
- контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19, либо приезд из региона с напряженной эпидситуацией по распространению коронавирусной инфекции.
При появлении тяжелых симптомов: температура выше 38,5 градусов, боли в груди, чувство нехватки воздуха лучше безотлагательно вызывать «скорую».
По итогам опроса с оператором скорой помощи принимается одно из трех решений:
- отправить к пациенту бригаду «скорой». По правилам она должна приехать в течение 20 минут, если есть угроза жизни больного;
- передать вызов в службу неотложной помощи. Если состояние пациента не угрожает его жизни, но требует медпомощи в ближайшее время, в течение двух часов должна прибыть бригада «неотложки»;
- передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом. Такой вариант возможен, если после консультации врача «скорой» по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется ни экстренная, ни неотложная помощь.
Проведение необходимых лабораторных исследований определяется врачом. Забор анализа проводит выездная бригада медицинской организации. Либо врач поликлиники при первичном осмотре. В методических рекомендациях Минздрава сказано, что при легком течении COVID-19 и лечении пациента на дому, как правило, не требуется высокотехнологичных методов исследования, таких, как КТ/МРТ.
Если же пациента госпитализируют, при поступлении в лечебное учреждение должны сделать общий анализ крови и биохимический анализ крови, КТ легких и другие исследования.
В течение скольки дней пациенту должны сообщить результаты анализа ПЦР теста на коронавирус?
Результаты анализа должны сообщить пациенту в разумный срок, ориентировочно в течении 2-3 суток. В случае утери, либо значительного превышения сроков предоставления полученных результатов, пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию.
«Отсутствие результата тестирования оцениваются экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций», — подчеркивает Сергей Шкитин, эксперт союза страховщиков.Когда полагается госпитализация?
При сохранении температуры ≥ 38,5 градусов в течение 3 дней пациент с диагнозом COVID-19 должен быть госпитализирован. Либо по направлению участкового врача либо врача «скорой».
Также подлежат госпитализации пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей:
- сатурация < 95%;
- температура ≥ 38 градусов;
- частота дыхания > 22;
- признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии КТ легких).
- старше 65 лет;
- с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; циррозом печени и другие.
- пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.