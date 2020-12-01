Фото: ИА «Башинформ» Эксперты Всероссийского союза страховщиков рассказали о правах пациентов с Covid-19 Фото: ИА «Башинформ»

В период пандемии большинство обращений ковид-пациентов в медицинские страховые компании связаны с невозможностью вызвать врача на дом, пройти диагностические исследования при наличии направления, с отказами в госпитализации при наличии показаний. Эксперты Всероссийского союза страховщиков рассказывают, кому, в какие сроки и какая медицинская помощь должна быть оказана.

Когда вызывать врача на дом?

Врача на дом можно вызвать, если есть повышение температуры — выше 37,2 градуса и/или признаки ОРВИ: кашель, заложенность носа, затрудненное дыхание, одышка, боли в груди, слабость, головная боль, потеря обоняния.

В обновленных методических рекомендациях Минздрава сказано, что врач на дом должен прийти в течение 24 часов. Если этого не происходит можно смело звонить можно смело звонить в свою страховую организацию. И тогда на помощь пациентам приходят представители страховых медицинских организаций. Номер страховой должен быть указа в самом полисе.

Есть условия, когда вызов врача на дом не просто желателен, а строго необходим. Это:

возраст пациента старше 65 лет;

сопутствующие патологии, то есть хронические болезни, при которых повышается риск тяжелых осложнений COVID-19. В первую очередь это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические болезни почек, органов дыхания, онкологические заболевания;

контакт с лицами, у которых диагностирован COVID-19, либо приезд из региона с напряженной эпидситуацией по распространению коронавирусной инфекции.

Когда вызывать бригаду «скорой»?

При появлении тяжелых симптомов: температура выше 38,5 градусов, боли в груди, чувство нехватки воздуха лучше безотлагательно вызывать «скорую».

По итогам опроса с оператором скорой помощи принимается одно из трех решений:

отправить к пациенту бригаду «скорой». По правилам она должна приехать в течение 20 минут, если есть угроза жизни больного;

передать вызов в службу неотложной помощи. Если состояние пациента не угрожает его жизни, но требует медпомощи в ближайшее время, в течение двух часов должна прибыть бригада «неотложки»;

передать вызов в поликлинику по месту жительства для прихода врача на дом. Такой вариант возможен, если после консультации врача «скорой» по телефону выяснится, что состояние пациента не вызывает серьезных опасений и не требуется ни экстренная, ни неотложная помощь.

Какие анализы может назначить врач при лечении на дому?

Проведение необходимых лабораторных исследований определяется врачом. Забор анализа проводит выездная бригада медицинской организации. Либо врач поликлиники при первичном осмотре. В методических рекомендациях Минздрава сказано, что при легком течении COVID-19 и лечении пациента на дому, как правило, не требуется высокотехнологичных методов исследования, таких, как КТ/МРТ.

Если же пациента госпитализируют, при поступлении в лечебное учреждение должны сделать общий анализ крови и биохимический анализ крови, КТ легких и другие исследования.

В течение скольки дней пациенту должны сообщить результаты анализа ПЦР теста на коронавирус?

Результаты анализа должны сообщить пациенту в разумный срок, ориентировочно в течении 2-3 суток. В случае утери, либо значительного превышения сроков предоставления полученных результатов, пациентам необходимо напрямую обращаться в страховую медицинскую организацию.

«Отсутствие результата тестирования оцениваются экспертом как его непроведение. А при отсутствии проведения показанного пациенту диагностического исследования предусмотрено применение к медицинской организации финансовых санкций», — подчеркивает Сергей Шкитин, эксперт союза страховщиков.

Когда полагается госпитализация?

При сохранении температуры ≥ 38,5 градусов в течение 3 дней пациент с диагнозом COVID-19 должен быть госпитализирован. Либо по направлению участкового врача либо врача «скорой».

Также подлежат госпитализации пациенты в состоянии средней тяжести, у которых есть любые два из следующих показателей:

сатурация < 95%;

температура ≥ 38 градусов;

частота дыхания > 22;

признаки пневмонии с распространенностью изменений в обоих легких более 25% (при наличии КТ легких).

Кроме того, госпитализируются вне зависимости от тяжести ковида пациенты, относящиеся к группе риска, а именно:

старше 65 лет;

с сопутствующими заболеваниями и состояниями: артериальной гипертензией; хронической сердечной недостаточностью; онкологическими заболеваниями; циррозом печени и другие.

пациенты, проживающие в общежитии, многонаселенной квартире, с лицами старше 65 лет, с лицами, страдающими хроническими заболеваниями бронхолегочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

В ряде случаев страховые компании могут инициировать экспертизу по своевременности и качеству оказанной медицинской помощи. Это позволит детально разобраться в ситуации, возникшей у застрахованного. Почему, например, пациенту не выдали направление в медицинские организации более высокого уровня, не направили на обследование, такие как КТ, МРТ, УЗИ и другие, не провели операцию в рамках высокотехнологической медицинской помощи.