Фото: РСПК Робот Донни принят на работу в Республиканскую станцию переливания крови Фото: РСПК

В Башкирии принят на работу первый медицинский робот. Со вчерашнего дня он приступил к своим обязанностям на Республиканской станции переливания крови.

Умный помощник по имени Донни (от слова «донация») встречает доноров и общается с ними, узнает контактные данные и рекомендует надеть бахилы и маску, снять верхнюю одежду. Также он сможет измерить у донора температуру тела, артериальное давление, пульс, определить рост и вес.

Также робот предложит в электронном виде заполнить анкету донора и передать ее врачу-трансфузиологу. Это позволит сэкономить финансовые средства на приобретение бумаги и краски для принтера. Все полученные данные сразу же распечатываются и передаются врачу. Таким образом, будет сэкономлено немало времени как у доноров, так и у персонала станции.

Плюс ко всем своим достоинствам Донни обладает прекрасным чувством юмора, он с радостью позирует для селфи, а при просьбе потанцевать любезно пускается в пляс. А еще он дает практические рекомендации по ведению здорового образа жизни.

«В настоящее время проводится работа по интеграции робота в систему АИСТ (автоматизированная информационно-аналитическая система). Это позволит роботу узнавать всех доноров республики по системе «Facе ID» и получать данные по каждому из них. При этом вся передаваемая информация будет надежно информационно защищена», — рассказали на Станции переливания крови.

Добавим, что это первый случай внедрения искусственного интеллекта в работу медицинских организаций не только в нашей республики, но и во всей Службе крови в России.