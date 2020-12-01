Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 76.19 ↑

EUR 91.20 ↓

1 декабря Вторник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Робот Донни принят на работу в Республиканскую станцию переливания крови

ОБЩЕСТВО
Фото: РСПК

Робот Донни принят на работу в Республиканскую станцию переливания крови Фото: РСПК

В Башкирии принят на работу первый медицинский робот. Со вчерашнего дня он приступил к своим обязанностям на Республиканской станции переливания крови.

Умный помощник по имени Донни (от слова «донация») встречает доноров и общается с ними, узнает контактные данные и рекомендует надеть бахилы и маску, снять верхнюю одежду. Также он сможет измерить у донора температуру тела, артериальное давление, пульс, определить рост и вес.

Также робот предложит в электронном виде заполнить анкету донора и передать ее врачу-трансфузиологу. Это позволит сэкономить финансовые средства на приобретение бумаги и краски для принтера. Все полученные данные сразу же распечатываются и передаются врачу. Таким образом, будет сэкономлено немало времени как у доноров, так и у персонала станции.

Плюс ко всем своим достоинствам Донни обладает прекрасным чувством юмора, он с радостью позирует для селфи, а при просьбе потанцевать любезно пускается в пляс. А еще он дает практические рекомендации по ведению здорового образа жизни.

«В настоящее время проводится работа по интеграции робота в систему АИСТ (автоматизированная информационно-аналитическая система). Это позволит роботу узнавать всех доноров республики по системе «Facе ID» и получать данные по каждому из них. При этом вся передаваемая информация будет надежно информационно защищена», — рассказали на Станции переливания крови.
Добавим, что это первый случай внедрения искусственного интеллекта в работу медицинских организаций не только в нашей республики, но и во всей Службе крови в России.

ИА «Башинформ»
Теги: робот, Республиканская станция переливания крови
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
COVID-19 вызывает нарушение памяти и концентрации внимания
Россияне, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. Такие пациенты начали появляться о
О возбуждении исполнительного производства будут сообщать госуслуги
Пользователей портала госуслуг будут своевременно информировать о возбуждении исполнительного производства. Постановление об этом подписал﻿ Председател
Нефтекамский «Торос» взял реванш у «Ростова» в чемпионате ВХЛ
Нефтекамский хоккейный клуб «Торос» поквитался с «Ростовом» в гостях за домашнее поражение. Уже через пять минут после стартового свистка подопечные Вале
Даниил Квят попал в страшную аварию во время гонки «Формулы-1» на Гран-при Бахрейна
Пилот команды «Альфа Таури» и уроженец Уфы Даниил Квят попал в серьезную аварию на Гран-при Бахрейна «Формулы-1». На первом круге гонки пилот команды Haa
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть