Фото: Олег Яровиков «Люди забыли, что такое контрацептив»: в Башкирии растет заболеваемость ВИЧ Фото: Олег Яровиков

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом.

Председатель общественной организации «Позитивная среда» Артур Гильманов в интервью «Башинформу» признался, что в Башкирии обстановка с ВИЧ-инфекцией стабильно тяжелая.

Он считает, что количество официальных случаев следует умножить на два, и тогда получится реальная картина ВИЧ-инфицированных.

Наиболее напряженная ситуация традиционно в крупных городах — Уфе, Стерлитамаке, Салавате и Кумертау.

На вопрос о том, где люди заражаются и кто болеет, он ответил, что болеют от 25 до 45 лет.

«Нет четких критериев — не туда сходил, не то сделал и заразился. Основной путь заражения — незащищенный гетеросексуальный половой контакт. Люди забыли, что такое контрацептив и как им пользоваться. Поэтому растет количество случаев ВИЧ+ в Башкирии и России в целом», — считает он.

«Сейчас произошел перекос внимания со всех заболеваний в сторону коронавируса, и в том числе с ВИЧ. Но он был, есть и будет, надо также тестировать людей, выявлять их и лечить. Сейчас же вся подобная деятельность сворачивается, а в текущих ограничительных мерах часто и невозможно ее производить», — говорит Артур.

По его словам, у человека, который решит протестироваться, есть три пути: поликлиника, СПИД-центр и организация «Позитивная среда». Учитывая, что в поликлиники сейчас лучше не ходить, у терапевтов колоссальная нагрузка, остается лишь два варианта — на всю Башкирию в 4 млн человек.

«Количество проведенных исследований в 2020 году сократилось на 15 процентов, соответственно и число выявленных людей стало меньше. На самом деле, огромная цифра тех, кто «гуляет» на улице, которые представляют опасность для себя и окружающих — ведь они несут риск для тех, с кем вступают в близкие связи», — пояснил Артур Гильманов.

В прошлом проводили массовые мероприятия в вузах, ссузах, торговых центрах. Сейчас огромное количество людей остались без внимания.

«В настоящее время совместно со СПИД-центром разрабатываем условия работы в текущих условиях. По факту это будет развитие низкопороговых центров наподобие нашей организации, когда люди при соблюдении санитарных норм могут прийти в удобное для них время и сдать тест на ВИЧ, и второй — развитие услуг для «потерявшихся» клиентов, которые сдавали тест, получили положительный результат, но не дошли до врача и не встали на учет, не получали лечения. Сейчас будем концентрироваться в этом направлении», — поделился планами Артур.

Активист также отмечает, что лекарств для ВИЧ-инфицированных достаточно, причем если раньше для получения бесплатных препаратов нужно было, чтобы у пациента были «плохие» анализы — низкий иммунитет, высокий титр антител, то сейчас таких критериев нет.

«Хочешь лечиться — пожалуйста. И будешь безопасен для окружающих», — говорит он.

Артур подчеркивает, что у ВИЧ нет симптомов вплоть до стадии СПИДа, когда проявляются симптомы из-за прогрессирующих заболеваний на фоне ослабленного иммунитета, именно поэтому необходимо регулярное тестирование.

«Мы работаем постоянно, бесплатно, анонимно. Уфа, Кустарная, 18, с 8 до 12 можно сдать анализ по венозной крови, на ул. Гафури, 4 с 17 до 20 часов — экспресс-тест по капиллярной крови. Также доступен анализ в поликлинике — через запись к терапевту», — сказал Артур Гильманов.

За весь период наблюдения в Башкирии, начиная с 1987 года, лабораторно выявлено 35,5 тысячи ВИЧ-инфицированных. На конец сентября 2020-го число живущих с данным диагнозом составило 24,4 тыс. человек.

Смертность от ВИЧ в регионе выросла в 4 раза за последние девять лет. По информации Башстата, в 2010 году смертность от ВИЧ-инфекции составляла 3,8 случаев на 100 тыс. человек, в 2019 -м – 15,7. Средний возраст мужчин и женщин, умерших по этой причине, — 40-41 год.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, в январе-сентябре 2020 года в Башкирии зарегистрировано 1343 случая болезней и бессимптомного статуса, вызванных ВИЧ, — на 1,5% ниже соответствующего периода прошлого года.

Показатель заболеваемости за 9 месяцев текущего года составил 44,5 на 100 тыс. человек населения (январь-сентябрь 2019-го – 45).

В 2019 году от болезней, вызванных ВИЧ, умерло 634 человека: 446 мужчин и 188 женщин. 75% умерших от ВИЧ – городские жители.