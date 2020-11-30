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Президент России подписал распоряжение о праздновании 450-летия Уфы

ПОЛИТИКА
Фото: Валерий Шахов

Президент России подписал распоряжение о праздновании 450-летия Уфы Фото: Валерий Шахов

Президент России Владимир Путин подписал сегодня распоряжение о праздновании в 2024 году 450-летия основания Уфы. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров в своих соцсетях. Согласно этому документу, в течение трех месяцев будет организован оргкомитет по подготовке и проведению празднования под председательством зампредседателя правительства РФ Алексея Оверчука.

«Тем самым почти полутысячелетнему юбилею нашей столицы республики придается федеральный статус. А это означает, что мы получим уникальный шанс преобразить Уфу, в том числе за счет поддержки из федерального центра, осовременить город, вдохнуть в него новую жизнь и сделать одним из опорных городов страны. И поэтому от имени всех уфимцев я выражаю огромную признательность президенту за принятое решение», — написал Радий Хабиров.

ИА «Башинформ»
Теги: Путин, Хабиров, 450-летие Уфы
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