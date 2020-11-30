Радий Хабиров призвал поддержать бренды Башкирии в конкурсе «Вкусы России»

Глава Башкортостана Радий Хабиров призвал жителей республики поддержать республиканские бренды на конкурсе «Вкусы России». Национальный конкурс «Вкусы России» проходит впервые. В восьми номинациях участвуют 26 брендов республики. Это производители мёда, кумыса, минеральной воды, бальзамов и других продуктов, отметил сегодня на оперативном совещании в правительстве вице — премьер Ильшат Фазрахманов. По количеству заявок Башкортостан удерживает первое место, опережая Московскую область и Татарстан. До завершения народного голосования в первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России» остается два дня.

На сегодня по всей России за любимую продукцию отдано уже более 780 тысяч голосов, из которых более 40 тысяч — за башкирские бренды.

На сегодняшний день среди брендов лидируют дагестанская баранина — 40 тыс. голосов, Бурятские буузы – 34 тыс. голосов. За Башкирский мёд отдано – 10,5 тыс. голосов.

«Обязательно нужно помочь нашим брендам. До конца голосования осталось всего два дня, и я призываю всех жителей республики поддержать своих производителей», — сказал Радий Хабиров.

Миссия конкурса «Вкусы России»— познакомить потребителей с многообразием вкусов России и показать потенциал развития региональных брендов продуктов питания. По итогам конкурса финалисты будут определены в 8 номинациях.

С 19 ноября по 2 декабря проходит народное голосование, в ходе которого каждый житель России сможет поддержать любимый продукт и свой регион на сайте конкурса.

В результате проведения конкурса группа экспертов совместно с Минсельхозом РФ сформирует масштабную карту вкусов России и запустит программу комплексной поддержки и продвижения уникальных отечественных продуктов питания, что позволит создать новые драйверы роста АПК.