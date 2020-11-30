Нефтепроводчики помогли увековечить память об участниках Великой Отечественной войны





В поселке Черкассы увековечили память о трех уроженцах Уфимского района – участниках Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза Ф.М. Косолапове и П.А. Кулакове, а также полном кавалере ордена Славы М.А. Едренкине.

Жители планируют в скором времени создать в селе парк – и Аллея героев станет в этом парке центральным местом.

Первым важным шагом в создании аллеи стала установка бронзовых бюстов фронтовиков. С просьбой оказать содействие в их изготовлении администрация Черкасского сельсовета обратилась в АО «Транснефть – Урал», которое вносит значимый вклад в экономическую, культурную и общественную жизнь района, его устойчивое развитие.

Предприятие поддержало инициативу и оказало благотворительное пожертвование на сумму около миллиона рублей для финансирования полного комплекса работ – от изготовления бюстов до окончательного монтажа. Бюсты участников войны выполнены из бронзы методом художественного литья, бетонно-кирпичные постаменты отделаны гранитом. На табличках выгравированы имена и годы жизни героев.

Помощь в ремонте и обустройстве памятников участникам Великой Отечественной войны является важной частью благотворительной деятельности АО «Транснефть – Урал». В год 75-летия Великой Победы предприятие помогло привести в порядок более 10 памятников и мемориальных комплексов в регионах своего присутствия.

Для справки:

КОСОЛАПОВ Филипп Макарович, Герой Советского Союза

Командир эскадрильи 2-го гвардейского истребительного авиаполка (1-я воздушная армия). Выполнил около 300 боевых вылетов, сбил 11 самолетов лично и 9 – в группе.

КУЛАКОВ Петр Афанасьевич, Герой Советского Союза

Командир орудия 598-го артиллерийского полка (3-й Белорусский фронт). В июле 1944 года на левом берегу реки Неман (Белоруссия) артиллерийский расчет П. Кулакова отразил контратаку 5 вражеских танков и 3 из них подбил, в том же бою артиллеристы П. Кулакова уничтожили 3 орудия и около 100 солдат противника.

ЕДРЕНКИН Михаил Акимович, полный кавалер ордена Славы (три степени)

Сапер 35-го штурмового инженерно-сапёрного батальона (1-й Украинский фронт). Награжден орденами за успешные действия по минированию важных дорог, разведку огневых точек врага и обезвреживание большого количества мин, обеспечение переправы советских войск при форсировании реки Одер.