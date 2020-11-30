Фото: Ксения Калинина МЧС Башкирии предупреждает о похолодании до -26 градусов Фото: Ксения Калинина

В МЧС Башкирии предупредили о существенном похолодании. По данным синоптиков, с 20.00 часов 30 ноября до 20.00 часов 1 декабря прогнозируется облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью составит -11,-1 градусов, при прояснениях -21,-26, днем -8,-13. На отдельных участках дорог ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее.

В Уфе ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений 0-5 м/с. Температура воздуха ночью -12,-14, днем -9,-11.