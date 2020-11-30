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В Башкирии скончалась еще одна работница, пострадавшая при взрыве на «Авангарде»

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии скончалась еще одна работница, пострадавшая при взрыве на «Авангарде» Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии скончалась еще одна работница, пострадавшая при взрыве на «Авангарде». Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

«На предприятии произошло воспламенение пороха. Из-за возникшего пожара пострадали три работницы, две из них позже скончались в больнице», — доложил он, добавив, что расследованием смертельного инцидента занимается Гострудинспекция РБ.

Как сообщало агентство «Башинформ», по данным предприятия, 23 ноября при «переработке на горизонтальных вальцах произошла вспышка спецпродукции с образованием высокой температуры и большого количества газов». В результате несчастного случая погибла 45-летняя сотрудница (ученик дробильщика). Два дробильщика (обе женщины, одной 51 год, другой 37 лет) получили ожоги.

Ранее в Минздраве Башкирии сообщили, что один работник получил ожоговый шок III степени и госпитализирован в клиническую больницу №1 города Стерлитамака. У второго состояние удовлетворительное, назначено амбулаторное лечение.

ИА «Башинформ»
Теги: ЧП, медицина
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