Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.85

EUR 90.46

30 ноября Понедельник

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Башкирия вошла в тройку лидеров по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

ОБЩЕСТВО

Более 576 тысяч заявок поступило по итогам регистрационной кампании на четвертый сезон олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Топ-10 регионов по числу регистраций на олимпиаду вошли Москва (151 213 заявок), Санкт-Петербург (49 774), Республика Башкортостан (19 986), Свердловская область (19 800), Республика Татарстан (17 644), Краснодарский край (16 830), Ростовская область (15 622), Волгоградская область (14 198), Ставропольский край (14 024) и Самарская область (11 659).

Как сообщили в пресс-службе правительства, среди вузов Башкортостана лидером по количеству заявок стал Башкирский государственный университет — студенты БашГУ и его филиалов подали на олимпиаду 8832 заявки. 5440 заявок поступило от представителей БГМУ, 2110 заявок — от обучающихся УГНТУ (вместе с филиалами), 1870 заявок — от студентов УГАТУ (с филиалами). Студенты БГПУ им. М.Акмуллы подали на участие в олимпиаде 635 заявок, представители БГАУ — 524.

Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. Среди них гуманитарные, инженерные, компьютерные, медицинские и сельскохозяйственные дисциплины. Самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело и педиатрия» (24 111 заявок), «Психология» (22 189), «Математика» (20 546), «Биология» (19 984), «Экономика» (19 181), «Педагогическое образование (основное)» (17 645), «Менеджмент» (17 635), «Юриспруденция» (16 209), «Экология» (16 070) и «Программирование и информационные технологии» (16 021).

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: образование
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
Врач-реаниматолог, спасающий тяжелых COVID-пациентов в Уфе: «Нам объявили войну»
В Уфе в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами работает заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой м
«Урал» одержал пятую победу подряд и вошел в зону еврокубков
Уфимский волейбольный клуб «Урал» оформил пятую победу подряд, что позволило выйти в зону еврокубков. На домашней площадке уфимцы нанесли поражение «Югре
Врач-реаниматолог назвал главный симптом COVID-19
Врач-реаниматолог из «красной зоны» больницы скорой медпомощи №22 Уфы Рустем Габидуллин в интервью агентству «Башинформ» назвал главный симптом COVID-19.
В МЧС Башкирии прокомментировали гибель сотрудника на охоте
В МЧС Башкирии прокомментировали гибель заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Уфе Рената Абдульманова. «Во в
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть