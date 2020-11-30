Башкирия вошла в тройку лидеров по числу регистраций на олимпиаду «Я – профессионал»

Более 576 тысяч заявок поступило по итогам регистрационной кампании на четвертый сезон олимпиады «Я – профессионал» – одного из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В Топ-10 регионов по числу регистраций на олимпиаду вошли Москва (151 213 заявок), Санкт-Петербург (49 774), Республика Башкортостан (19 986), Свердловская область (19 800), Республика Татарстан (17 644), Краснодарский край (16 830), Ростовская область (15 622), Волгоградская область (14 198), Ставропольский край (14 024) и Самарская область (11 659).

Как сообщили в пресс-службе правительства, среди вузов Башкортостана лидером по количеству заявок стал Башкирский государственный университет — студенты БашГУ и его филиалов подали на олимпиаду 8832 заявки. 5440 заявок поступило от представителей БГМУ, 2110 заявок — от обучающихся УГНТУ (вместе с филиалами), 1870 заявок — от студентов УГАТУ (с филиалами). Студенты БГПУ им. М.Акмуллы подали на участие в олимпиаде 635 заявок, представители БГАУ — 524.

Регистрация на олимпиаду «Я – профессионал» проходила с 8 октября по 24 ноября. Каждый студент мог подать заявку на одно или сразу несколько из 72 соревновательных направлений. Среди них гуманитарные, инженерные, компьютерные, медицинские и сельскохозяйственные дисциплины. Самыми популярными направлениями стали «Лечебное дело и педиатрия» (24 111 заявок), «Психология» (22 189), «Математика» (20 546), «Биология» (19 984), «Экономика» (19 181), «Педагогическое образование (основное)» (17 645), «Менеджмент» (17 635), «Юриспруденция» (16 209), «Экология» (16 070) и «Программирование и информационные технологии» (16 021).

Отборочный онлайн-этап олимпиады пройдет с 27 ноября по 13 декабря. Все задания участники будут выполнять дистанционно. Студенты, успешно прошедшие онлайн-отбор, получат приглашения на заключительный этап. Он будет проходить с середины февраля по конец апреля 2021 года. Имена дипломантов четвертого сезона олимпиады «Я – профессионал» станут известны в мае 2021 года.

В зависимости от набранных баллов дипломанты делятся на призеров, победителей и медалистов. Все они смогут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих российских вузов и получат возможность пройти стажировку в крупной профильной компании. Для золотых, серебряных и бронзовых медалистов олимпиады предусмотрен дополнительный бонус – премии в размере от 100 до 300 тысяч рублей.