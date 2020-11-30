В Антиковидный колл-центр Башкирии за две недели поступило почти 11 тысяч звонков

В созданный в Башкирии Ситуационный антиковидный колл-центр за две недели поступило почти 11 тысяч звонков. Только за период с 23 по 29 ноября сотрудниками центра обработано более 5 тысяч обращений от жителей республики. Об этом на еженедельном оперативном совещании доложила его руководитель, депутат Госсобрания республики Римма Утяшева.

По ее словам, по-прежнему актуальными остаются вопросы амбулаторной медицинской помощи, оперативность передачи результатов тестов на ковид и лекарственное обеспечение.

Римма Утяшева отметила, что звонки поступают практически со всех районов. Наибольшую активность проявляют жители Уфы и Уфимского района, городов Стерлитамак, Салават.

Подавляющее большинство дозвонившихся, порядка 44%, это люди в возрасте от 35 до 59 лет. Немало звонков поступает и от пожилых — всего обработано 1 491 обращение и это только за прошедшую неделю. В целом более 95% дозвонившихся остались довольными результатами обращения.

Глава Башкирии поблагодарил руководителя и работников Антиковидного центра за помощь гражданам и поручил настраиваться на долгую работу.

«Все-таки, за неделю более 5 тысяч звонков обработали, а самое главное, довели до решения, это очень хорошо», — обратил внимание Радий Хабиров.

Антиковидный ситуационный колл-центр Башкирии заработал 16 ноября в уфимском Конгресс-холле «Торатау» по инициативе Главы региона Радия Хабирова.

Колл-центр работает с 8 утра до 20 часов. Любой может позвонить по многоканальному номеру в Уфе: 218-19-19 и оперативно получить квалифицированную помощь.

Ответы на самые актуальные из обращений в колл-центр читайте здесь.