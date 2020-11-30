Фото: Олег Яровиков Никаких больше вечеринок: в Башкирии чиновникам запретили новогодние корпоративы Фото: Олег Яровиков

Глава республики Радий Хабиров принял решение о проведении новогодних корпоративов в условиях пандемии. Нововведение пока касается только чиновников республики.

«Мы уже два года живём по принципу проведения корпоративов, когда всё расцветет. Мы договорились, с семьями побольше побудете, — пояснил Глава республики. – Тему с подарками мы тоже обговорили. Не надо открытками друг друга засорять. Сейчас всё в телефонах, гаджетах. СМС отправили и приятно будет».

Что же касается работы ресторанов и других учреждений в новогодние праздники, то Радий Хабиров сказал, что еще решение не принял. Руководитель региона после консультации с оперативным штабом обещал озвучить мнение к концу текущей недели.