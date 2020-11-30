Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии школьники могут выйти на очную учебу до Нового года Фото: ИА «Башинформ»

В Башкирии школьники могут выйти на очную учебу до Нового года, сообщил сегодня на оперативном совещании в правительстве глава республики Радий Хабиров.

Выход на традиционный режим обучения будет возможен, если ситуация с коронавирусной инфекцией не будет ухудшаться, уточнил Глава региона.

«Дети и учителя уже устали заниматься дистанционно», — добавил он.

Ранее было принято решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 6 декабря, сообщал «Башинформ». Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему занимаются очно.