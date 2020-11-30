Фото: Олег Яровиков В Уфе Госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы вернут к обычному режиму работы Фото: Олег Яровиков

В Уфе Госпиталь ветеранов войн и 13-я больница вернутся к обычному режиму работы. Напомним, в последнее время они функционировали как антиковидные больницы.

«У нас есть определенный запас по городу Уфе. Мы хотим по решению оперативного штаба Госпиталь ветеранов войн и корпус 13-й больницы вернуть к обычному режиму работы. У нас по Уфе есть более 20 процентов свободной коечной емкости. К концу недели мы закончим лечение пациентов, которые находятся в этих стационарах. При сохраняющейся тенденции роста мы вполне можем перевести их на обычный режим работы», — сообщил на оперативном совещании министр здравоохранения Максим Забелин.

«Я думаю, логично будет начать с Госпиталя ветеранов войн. Пожилые люди получают там квалифицированную помощь. Если потребность будет ради вахтовиков, то вернем обратно», — отметил Радий Хабиров.