ОНФ проверил наличие лекарственных препаратов в аптеках Башкирии

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ





Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

В ходе всероссийского мониторинга аптек активисты Народного фронта выявили в регионах отсутствие противовирусных препаратов, содержащих действующие вещества фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир и рекомбинантный интерферон. Всего мониторингом было охвачено 85 субъектов, более 2 тысяч муниципальных образований, 11 800 государственных, муниципальных и частных аптечных пунктов.

«В Башкортостане активисты ОНФ и региональная команда «Молодежки ОНФ» в ноябре проверили 338 аптек в 28 населенных пунктах на предмет наличия препаратов, содержащих активные вещества, по схеме амбулаторного лечения, рекомендованной Минздравом. Отсутствие лекарств чаще всего связано с высоким спросом, что неудивительно: с наступлением холодов всегда отмечается рост сезонных простудных заболеваний и ОРВИ. Также сотрудники аптек нам рассказали, что бывают сбои и с поставками», — отметил глава регионального исполкома ОНФ в Башкортостане Виталий Брыкин.

По результатам мониторинга в республике выявлена нехватка следующих групп препаратов с рекомендованными действующими веществами:

— противовирусные препараты с действующими веществами Фавипиравир, Гидроксихлорохин, Умифеновир, Рекомбинантный интерферон отсутствуют в 16,3% аптек;

— пероральные антикоагулянты с действующими веществами Ривароксабан и Апиксабан – в 31,1% аптек;

— антибиотики с действующими веществами Азитромицин, Левофлоксацин, Кларитромицин, Моксифлоксацин – в 3,6% аптек;

— гормональные противовоспалительные препараты с действующими веществами Дексаметазон, Преднизолон, Метилпреднизолон – в 20,4% аптек.

Итоги мониторинга наличия лекарственных препаратов в регионах представлены Президенту России, лидеру ОНФ Владимиру Путину, также направлены главам субъектов.