Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии инвалида с собакой-поводырем не пустили в автобус: перевозчика оштрафовали Фото: ИА «Башинформ»

Прокуратура Стерлитамака проверила факт, о котором сообщали в СМИ, что слепого мужчину с собакой-поводырем не пустили в маршрутный автобус. По данным надзорного ведомства, в сентябре 2020 года водитель пассажирского автобуса отказал инвалиду в проезде из-за собаки.

«Но законодательство обязывает перевозчиков оказывать услуги пассажирам из числа инвалидов по зрению с собакой-проводником. Поэтому прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении по статье «Уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг», — сообщили в прокуратуре РБ.

В итоге предпринимателя оштрафовали на 2000 рублей. Также перевозчик принял меры по недопущению подобных нарушений впредь.