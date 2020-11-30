Фото: Ксения Калинина Уфимка с лишним весом, диабетом и тотальным поражением легких выжила в борьбе с COVID-19 Фото: Ксения Калинина

Уфимка с лишним весом, диабетом и 100% поражением легких выжила в борьбе с коронавирусом. Об этом в интервью агентству «Башинформ» сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии Больницы скорой медицинской помощи №22 Рустем Габидуллин, работающий в условиях ковид-госпиталя в «красной зоне» с тяжелыми пациентами.

«У наших гормонов радости – эндорфинов и серотонина – похоже, есть не обнаруженный мощный противовирусный эффект. У нас была пациентка в возрасте более 60 лет с массой тела далеко за 100 кг, с сахарным диабетом. Она поступила к нам со 100-процентным поражением легких, то есть у нее было тотальное поражение легких. Женщину сразу же перевели на аппарат ИВЛ, на котором она провела месяц. Ей была проведена трахеостомия – это операция, когда создается отверстие в трахее, в которое помещается специальная трубочка, обеспечивающая прохождение воздуха в дыхательные пути. Если анализировать ее случай с холодным разумом, у нее практически не было шанса выжить, абсолютно никакого. Но пациентка была настолько позитивно настроенной, настолько веселой, что она прямо зубами вцепилась в жизнь. Когда она была на аппарате ИВЛ, женщина всегда показывала мне руками сердечко или большой палец — якобы все хорошо, работаем. И она буквально выкарабкалась, мы сняли ее с ИВЛ, состояние стабилизировалось, пациентка присела, заговорила. Когда ее переводили в отделение, мы все ей аплодировали. Сейчас она выписана по выздоровлению, — рассказал врач. — Поэтому у нас сейчас закон: когда мы заходим в палату, доктор старается вызвать у пациентов или смех или какую-нибудь реакцию – может анекдот рассказать, чтобы настроение улучшилось. Мы замечаем, что позитивные люди выходят с минимальными потерями из реанимации».

Медик также напомнил, с какими сопутствующими заболеваниями тяжелее выздороветь заболевшим ковидом пациентам.

«На первом месте, конечно, это сахарный диабет. Пациенты с таким заболеванием находятся в зоне риска. Далее это пациенты с поражением почек, с хроническими пиелонефритом и гломерулонефритом; с поражением сердечно-сосудистой системы, с артериальной гипертонией, ишемической болезнью сердца, кардиомиопатией, нарушением ритма; с обструктивным и хроническим бронхитом; с нарушением обмена веществ, повышенной массой тела. Наличие любого хронического заболевания приводит к тому, что заболевание протекает очень тяжело, — сказал Рустем Габидуллин. — Мало того, бывает, что пациенты теоретически себя считают абсолютно здоровыми, у них, как мы говорим, нет толстой амбулаторной карты, нет анамнеза, но при обследовании выясняется, что они уже несколько лет болеют и гипертонией, и сахарным диабетом. Поэтому это тоже накладывает определенный отпечаток при лечении от ковида».

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