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Врач из «красной зоны» рассказал, что делать COVID-пациентам после выписки из больницы

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

Врач из «красной зоны» рассказал, что делать COVID-пациентам после выписки из больницы Фото: Валерий Шахов

Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин рассказал корреспонденту агентства «Башинформ», что делать пациентам, перенесшим коронавирус, после выписки из больницы.

«Сейчас при выписке пациентам даются рекомендации. В данный момент открылось большое количество центров реабилитации для пациентов, переболевших коронавирусом. Когда пациент выписывается, ему нужна реабилитация не только физическая, но и психологическая, потому что это довольно серьезная психологическая травма. В первую очередь, я бы рекомендовал обращаться в центр реабилитации, сейчас они организованы при каждой больнице, при каждом госпитале. Абсолютно бесплатные, при наличии полиса ОМС. В том числе и при 22-й больнице в «чистой зоне» открыт такой центр», — сообщил врач.

По его словам, переболевшие могут подключиться и к онлайн-реабилитации. При выписке пациенту даются координаты, ссылка. Они могут проходить ее в домашних условиях.

«Если вообще нет возможности проходить реабилитацию ни в центре, ни онлайн, то тогда следует проходить ее самостоятельно дома. Она должна состоять из физического и психологического восстановления. Восстановление будет постепенным. В первый месяц – ходьба не более 15-20 минут, легкая утренняя гимнастика в виде подъема рук, ног, дыхательная гимнастика. Психологическое восстановление – это очень большая работа для родственников – здесь важно проявить внимание и чуткость к переболевшему коронавирусом. Немаловажная составляющая реабилитации – правильное питание: отказ от тяжелой пищи, особенно богатой углеводами, предпочтение отдавать овощам и фруктам, легкоусвояемому животному белку, минимизация количества поваренной соли», — рассказал медик.

Читайте подробное интервью «Башинформа» с врачом-реаниматологом, спасающим тяжелых COVID-пациентов в Уфе, по ссылке.

ИА «Башинформ»
Теги: медицина, коронавирус
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