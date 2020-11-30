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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала «Международную неделю бизнеса» в Уфе

ПОЛИТИКА

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала «Международную неделю бизнеса», которую примет Уфа с 8 по 11 декабря.

«Несколько форумов состоится в уникальном гибридном формате онлайн и офлайн. Их задача — выявление и обсуждение проблем и ключевых вопросов развития бизнеса в сложившейся мировой экономической ситуации. Партнёрами недели бизнеса выступают Российский экспортный центр, Центр стратегических разработок, Научно-исследовательский финансовый институт Минфина России, Ассоциация европейского бизнеса. Ожидается, что в форуме примут участие порядка 10 тысяч зарегистрированных онлайн-участников, а зрителями станут миллионы», — отметила Мария Захарова.

По словам премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова, деловая программа рассчитана на четыре дня и будет посвящена темам малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, туризма, экономики и экспорта. Форум запланирован на 33 площадках, где развернётся дискуссия минимум на 50 часов.

«Сейчас важно обсуждать эти вопросы в разрезе мировых тенденций, потому что реальность поменялась не только здесь, у нас в Башкортостане, изменился весь мир! Как прежде, уже не будет. А будет так, как мы сейчас решим и предпримем меры. Поэтому мы пригласили авторитетных спикеров и экспертов со всего мира. Свое участие подтвердили первые лица ведомств не только российских, но и международных», — сообщил руководитель республиканского правительства.

Регистрация на сайте.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что Уфа пригласила на «Международную неделю бизнеса» более 600 спикеров. Как сказал глава Башкирии Радий Хабиров, «мы с вами живём в очень интересное время, становимся сильнее и крепче, набираемся бесценного опыта. Мы сняли республику с тормоза, и сейчас она постепенно набирает обороты. Это подтверждается высокой оценкой наших действий федеральным центром и неплохими экономическими показателями».

ИА «Башинформ»
Теги: МИД РФ
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