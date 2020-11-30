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30 ноября Понедельник

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии владельцев электромобилей освободили от уплаты транспортного налога

ПОЛИТИКА

В Башкирии владельцы электромобилей освобождены от уплаты транспортного налога. Соответствующий законопроект принят Государственным Собранием — Курултаем республики.

﻿«В соответствии с законом налог можно не платить три года, – прокомментировал спикер парламента Константин Толкачев. – Льгота в равной степени касается как организаций, так и физических лиц и распространяется на владельцев двух и более транспортных средств. Налог можно не платить по выбору за одно из них»
В Госсобрании подчеркнули, что речь идет об автомобилях, оснащенных только электрическими двигателями. Гибридные двигатели в эту категорию не попадают.

﻿«В современном мире электромобили постепенно обретают все большую популярность. Это связано в первую очередь с их экологичностью, – сказал Константин Толкачев. – Есть страны, где они давно уже стали нормой, однако у нас их число пока невелико. На дорогах республики электромобиль воспринимается больше как диковинка, чем как обычное средство передвижения. Принятый нами закон призван стимулировать спрос на электромобили. Преференции владельцам таких авто позволят постепенно нарастить процент электромобилей на наших дорогах. Это будет способствовать улучшению экологической ситуации, что особенно актуально для крупных городов – Уфы, Стерлитамака. Мы будем думать и о других стимулирующих мерах в отношении владельцев электромобилей».

ИА «Башинформ»
Теги: законопроект
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