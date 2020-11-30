В Башкирии откроют горячую линию для пострадавших от домашнего насилия женщин
В Башкирии 30 ноября запускают горячую линию для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Звонящих с 11 до 14 часов выслушают компетентные психологи республиканского ресурсного центра «Семья» и специалисты кризисного центра «Муххабат».
«Все звонки анонимные и бесплатные, — уточнили организаторы линии. — Попросить о помощи — не стыдно и не страшно».
Звоните, если возникли вопросы:
— виды и признаки домашнего насилия;
— профилактика насилия в семье;
— методы самозащиты при внутрисемейных конфликтах;
— реабилитационная психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия;
— как помочь близким, страдающим от домашнего насилия;
— правовая защита женщин, страдающих от домашнего насилия.