В Башкирии откроют горячую линию для пострадавших от домашнего насилия женщин

В Башкирии 30 ноября запускают горячую линию для женщин, пострадавших от домашнего насилия. Звонящих с 11 до 14 часов выслушают компетентные психологи республиканского ресурсного центра «Семья» и специалисты кризисного центра «Муххабат».

«Все звонки анонимные и бесплатные, — уточнили организаторы линии. — Попросить о помощи — не стыдно и не страшно».

Звоните, если возникли вопросы:

— виды и признаки домашнего насилия;

— профилактика насилия в семье;

— методы самозащиты при внутрисемейных конфликтах;

— реабилитационная психологическая помощь пострадавшим от домашнего насилия;

— как помочь близким, страдающим от домашнего насилия;

— правовая защита женщин, страдающих от домашнего насилия.