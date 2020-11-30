На Башкирию надвигается аномальный холод – руководитель Гидрометцентра

Башкирии предрекли аномальный холод. По словам научного руководителя Росгидрометцентра романа Вильфанда, температура воздуха опустится до -20 градусов.

«Холодно будет на юго-востоке европейской части России, в Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской областях, Башкортостане, Татарстане. Холодно также будет в Екатеринбурге, Оренбурге, Кургане, Новосибирске, Омске, Томске. Там температуры будут минус 20-25 градусов. Это по-настоящему холод, конечно», — цитирует ТАСС Вильфанда.

Однако период визита мороза в республику синоптик не уточнил, но отметил, что столбики термометров опустятся ниже нормы на 5-10 градусов.