Фото: Валерий Шахов COVID-19 вызывает нарушение памяти и концентрации внимания Фото: Валерий Шахов

Россияне, перенёсшие новую коронавирусную инфекцию, стали чаще жаловаться на нарушения памяти и концентрации внимания. Такие пациенты начали появляться осенью.

«Я сам переболел в легкой форме, как и некоторые мои знакомые, из неврологических последствий — сильные нейромиалгии, боли задней наружной поверхности ног, начиная от ягодиц и до голени, которые ничем не снимаются. Причем это частый симптом, у моих переболевших коллег он есть, у пациентов. Что касается проблем с ориентированием во времени и пространстве, а также вообще нарушением когнитивных функций, — это встречается часто, к сожалению», — цитирует РБК заведующий отделением неврологии ЦКБ № 1 РЖД Евгений Середкин.

Среди причин таких расстройств медики называют психосоматику, стресс и страх. По словам главврача реабилитационного центра «Доверие» Александра Комарова, это вызывает давление, увеличивает риск проблем с сосудами, может привести к декомпенсации хронических ишемий либо к острой имешии. Второй момент — само нейротоксическое действие коронавирусной инфекции.