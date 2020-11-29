Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk В Уфе завершились поиски пропавшего без вести 13-летнего мальчика Фото: группа Лиза Алерт. Башкортостан, Vk

В Уфе прекратились поиски пропавшего без вести подростка. Как сообщили 29 ноября волонтеры в группе «Лиза Алерт. Башкортостан», 13-летнего подростка нашли живым, с ним все в порядке.

Где мальчик находился почти неделю — информации нет.

Напомним, школьник ушел из дома 23 ноября и пропал. В его розыске были задействованы сотрудники полиции и волонтеры.