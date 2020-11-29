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Экстренное сообщение: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Экстренное сообщение: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде Фото: Олег Яровиков

МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, местами по региону ожидается замерзающая морось, ледяной дождь, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.

В этот день прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов.

ИА «Башинформ»
Теги: МЧС РБ
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