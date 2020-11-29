Экстренное сообщение: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде
Экстренное сообщение: МЧС Башкирии предупреждает о ледяном дожде Фото: Олег Яровиков
МЧС Башкирии предупреждает жителей республики о неблагоприятных погодных условиях. По данным ведомства, местами по региону ожидается замерзающая морось, ледяной дождь, гололед. На отдельных участках дорог гололедица.
В этот день прогнозируется небольшой снег, по югу до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днем составит -4,-9 градусов.