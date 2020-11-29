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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

На следующей неделе в Башкирии похолодает до 22 градусов мороза

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

На следующей неделе в Башкирии похолодает до 22 градусов мороза Фото: автор

В начале следующей недели в Башкирии похолодает до 22 градусов мороза, сообщили синоптики республики. .

По данным Башгидромета, в воскресенье будет облачно, с прояснениями. Пройдет небольшой снег, по югу до умеренного, местами гололед. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха днем — минус 4-9 градусов.

В понедельник местами пройдет небольшой снег, ночью по югу республики до умеренного. Ветер юго-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью — минус 7-12 градусов, при прояснениях до минус 17. Днем, по-прежнему, 4-9 градусов мороза.

Во вторник будет без существенных осадков. Ветер переменных направлений слабый.

Температура воздуха ночью понизится в Башкирии до минус 12-17 градусов, местами до 22 мороза. Днем — от 9 до 14 градусов мороза.

Галина Бахшиева
Теги: погода
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