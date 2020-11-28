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Начало зимы в Башкирии будет холодным

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Начало зимы в Башкирии будет холодным Фото: ИА «Башинформ»

Наступление календарной зимы на территории Башкирии совпадет с приходом волны холодного воздуха.

По данным федеральных метеосайтов, 1 декабря в центральных районах республики днем на улице похолодает до -12 градусов Цельсия, а в ночные часы – до минус 16-ти. Далее холод постепенно усилиться. Со 2 по 7 декабря днем в Уфе будет от минус 15 до 19 градусов, ночью – до минус 22-х. Небо всю следующую неделю в основном будет ясным, облачность прогнозируется небольшой. Сильных ветров также не ожидается – максимальная скорость ветра во время порывов не превысит 4 метров в секунду.

Потепление прогнозируется на вторую неделю зимы. Во вторник, 8 декабря днем в Уфе на небе появятся тучи, столбик термометра поднимется до минус 10-ти. К концу второй декабрьской недели в столице Башкирии ожидается около 7-8 градусов мороза.

Сергей Николаев
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