Фото: Олег Яровиков Радий Хабиров рассказал, почему начал носить шапку Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал сегодня в своих соцсетях, почему он начал носить шапку. Раньше даже в серьезные холода он всегда предпочитал обходиться без головного убора. Во время обхода Советской площади глава записал видео, в котором пояснил, что стал более внимательно относиться к здоровью по просьбам читательниц: «Хочу сказать огромное спасибо нашим мамочкам: они много писали, что я все время ходил без шапки. Моей мамы нет, но она бы тоже писала. Сейчас на этом видео я тоже без шапки, но мне жена купила хорошую тёплую кепку. И теперь, когда холодно, я всегда в ней хожу. Потому что болеть нельзя. И вас я тоже прошу не болеть».