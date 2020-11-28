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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров рассказал, почему начал носить шапку

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Радий Хабиров рассказал, почему начал носить шапку Фото: Олег Яровиков

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал сегодня в своих соцсетях, почему он начал носить шапку. Раньше даже в серьезные холода он всегда предпочитал обходиться без головного убора. Во время обхода Советской площади глава записал видео, в котором пояснил, что стал более внимательно относиться к здоровью по просьбам читательниц: «Хочу сказать огромное спасибо нашим мамочкам: они много писали, что я все время ходил без шапки. Моей мамы нет, но она бы тоже писала. Сейчас на этом видео я тоже без шапки, но мне жена купила хорошую тёплую кепку. И теперь, когда холодно, я всегда в ней хожу. Потому что болеть нельзя. И вас я тоже прошу не болеть».

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, шапка
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