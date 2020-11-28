В Оренбуржье проходят Дни культуры и просвещения Башкортостана

Фото: Всемирный курултай башкир









Фото: Всемирный курултай башкир

В Оренбургской области продолжаются Дни башкирской культуры и просвещения. Программа мероприятий охватывает сразу несколько городов и районов области и включается в себя офлайн и онлайн встречи башкирской делегации с общественными национальными организациями.

Одно из главный мероприятий в рамках Дней Башкирии — круглый стол на тему «История, язык и культура башкир Оренбуржья», сегодня состоялось в Оренбургской областной универсальной научной библиотеке им.Н.К.Крупской начался. Первое приветственное слово участникам онлайн-мероприятия произнес заместитель председателя Правительства Оренбургской области по внутренней политике, министр региональной и информационной политики Игорь Сухарев.

«Оренбург является многонациональным и многоконфессиональным регионом, где проживают боле 126 национальностей. Башкиры вносят достойный вклад в социально-экономическое развитие области. Они бережно относятся к своей этнической культуре, и власть поддерживает их в этом. Проведение подобных мероприятий послужит дальнейшему укреплению дружбы и сотрудничества между Оренбургской областью и Республики Башкортостан», — сказал он, выступая перед участниками круглого стола.

В свою очередь председатель президиума Всемирного курултая башкир Эльвира Аиткулова поблагодарила главу и правительство Республики Башкортостан, губернатора и правительство Оренбургской области за предоставленную возможность проведения этой встречи.

«Сегодня в Оренбуржье проживает более 46 тысяч башкир и они коренное население области. Очень много известных личностей, которыми гордится не только Оренбургская область, но и Республика Башкортостан. Это писатели, ученые, музыканты и т.д. Отдельно хотим отметить оренбуржцев, стоявших у истоков создания Башкирской автономии. Все эти известные личности объединяют два региона. Наши субъекты связывает многолетняя дружба. Мы не только добрые соседи, наше совместное прошлое и настоящее это пример большого вклада в укрепление родной страны», — отметила она.

От имени Главы Республики Башкортостан участников встречи поприветствовал заместитель руководителя его администрации Урал Кильсенбаев. Сначала обратился к присутствующим на башкирском языке и отметил, что башкортостанцы считают жителей Оренбуржья братьями и всегда относятся как к родственникам.

«Башкортостан и Оренбургская область — это не только географические соседи, у нас многовековая общая история. Башкиры Оренбургской области и сегодня бережно сохраняют язык и культуру, самобытные традиции. Это для нас очень важно. Пользуясь случаем, выражаем благодарность правительству и губернатору Оренбургской области за активную поддержку наших соотечественников», — сказал он в своем выступлении.

Он отметил, что испокон веков башкиры принимали важнейшие судьбоносные решения сообща, за круглым столом, в чем выражалась вся мудрость народа. А также выразил уверенность, что Дни Башкортостана в Оренбуржье станут еще одним шагом к консолидации нашего общества и позволят найти оптимальное решение некоторых важных вопросов, в том числе и изучения башкирского языка в областных школах.

Тему изучения башкирского языка коренными Башкирами Оренбуржья затронула в своем выступлении и замминистра образования Башкортостана Альфия Галиева. В частности, она отметила сокращение количества детей, изучающих башкирский язык.

По ее словам, изучение башкирского языка в рамках предметной области: родной язык и литературное чтение на родном языке организовано в девяти общеобразовательных организациях области. Это 249 обучающихся.

«К сожалению, мы наблюдаем спад количества детей, изучающих башкирский язык в школах области. В ходе встреч с представителями башкирской общественности в Саракташском и Кувандыкском районах в рамках Дней башкирской культуры и просвещения, местные жители выразили беспокойство сокращением часов, выделенных на изучение родного языка. На башкирский язык и литературу выделяется по половине часа в неделю, хотя по федеральному стандарту на изучение родного языка и литературы можно выделить до трех часов. В рамках внеурочной деятельности башкирский язык изучают 34 ребенка в двух общеобразовательных учреждениях области. Изучение башкирского языка также организовано на общественных началах в формате воскресной школы в городе Новотроицк. Вчерашняя поездка показала, что необходима консультационная работа с родителями Оренбургской области, не все родители знают о своем конституционном праве определения родного языка и выбора его в качестве языка изучения для своих детей», — обратила внимание Альфия Галеева.

Министр образования Оренбургской области Алексей Пахомов также выступил на круглом столе и объяснил сокращение количества изучающих родной язык детей естественными демографическими движениями.

«По нашим данным башкирский язык в нашей области преподается все-таки в десяти школах. Оренбургская область — это аграрный регион, в котором большинство общеобразовательных учреждений являются сельскими школами. Оптимизация школ, их закрытие в малых населенных пунктах и перевод обучающихся в более крупные образовательные учреждения являются естественными процессами, в ходе которого и сокращается число детей, изучающих башкирский язык. Насколько я знаю, подобные явления протекают и в Башкортостане. Вообще, взаимодействие в образовательном ключе между нашими регионами заложено историческими факторами: Карим Хакимов был не только полномочным послом Советского Союза, а еще и первым народным комиссаром просвещения Оренбургской области»,— рассказал Алексей Пахомов.