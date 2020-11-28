Фото: ИА «Башинформ» Радий Хабиров: «Давайте беречь наших мам. Поэтому, строгий режим самоизоляции» Фото: ИА «Башинформ»

Глава республики Радий Хабиров неофициально поздравил всех мам республики с наступающим Днем Матери. Произошло это так: во время своей рабочей поездки Глава региона выложил в свои соцсети пост о строительстве дороги «Бирск — Тастуба — Сатка». Видеообращение он записал в шапке, которую надевает крайне редко.

«Моя мама сказала, вы молодец, что в шапке», — прокомментировал пост уфимец Дан Мамлеев.

Надо сказать, это уже не первый раз, когда жители региона волнуются, что Радий Хабиров по московской привычке ходит без головного убора. Но где московские «холода», а где наши, уральские?

«Маме слова огромной благодарности и низкий поклон. Моей мамы уже нет, но я чувствую теплоту, как и многие сыны Башкортостана. Давайте беречь наших мам... и поэтому, жесткий режим самоизоляции. С глубокой благодарностью и сыновьей любовью к вашей, и тысячам мам, — написал в ответ Глава республики. По нашей информации, он читает комментарии к своим постам, чтобы быть в курсе обращений, но отвечает сам крайне редко, только в особо важных для него случаях.

Напомним, в воскресение, 29 ноября отмечается международный праздник в честь матерей. В этот день принято поздравлять матерей и беременных женщин.