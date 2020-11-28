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28 ноября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В Башкирии ежедневно продолжают выявлять более 130 случаев COVID-19

ОБЩЕСТВО

Общее число заболевших коронавирусом в Башкортостане с начала пандемии по состоянию на 28 ноября достигло 13 987 человек. По данным Минздрава республики, за сутки подтвердили 135 новых случаев заражения COVID-19. С выздоровлением выписали 11 864 человека, в том числе 77 – за минувшие сутки. Зарегистрирован один случай смерти от COVID-19. Таким образом, общее количество умерших за период пандемии достигло 80.

В регионе также продолжают фиксировать рост случаев заболевания внебольничной пневмонией. За сутки такой диагноз поставлен 411 жителям.

Добавим, в медицинских учреждениях республики развернули 6 500 коек, из них 1 222 койки инфекционного профиля и 5 278 коек, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. К 4 193 койкам подвели кислород, 1 136 коек оборудовали аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ).

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус, данные за сутки
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