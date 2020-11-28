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28 ноября Суббота

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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Республиканский форум молодых семей в Башкирии проходит в онлайн-формате

ОБЩЕСТВО

Сегодня, 28 ноября, в Башкирии начал работу ежегодный Республиканский форум молодых семей. В связи с эпидемиологической обстановкой в этом году форум он проходит в онлайн-формате.

Форум объединяет участников клубов молодых семей в городах и районах республики, руководителей и специалистов органов молодежной политики, руководителей и специалистов клубов молодых семей.

«Эта площадка поможет молодежи подготовиться к семейной жизни, осознанному родительству. Молодые семьи не должны оставаться наедине со своими проблемами, – отмечает директор Республиканского молодежного

социально-психологического и информационно-методического центра Анжелика Нурмухаметова.

В этом году в качестве экспертов на форум приглашены психологи, педагоги, врачи, руководители социальных и общественных проектов. Также на онлайн-площадке специалисты семейных клубов и семьи-активисты презентуют свою работу и социальные проекты, направленные на поддержку молодых семей.

Организаторами проекта выступает Министерство молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и Республиканский молодежный социально-психологический и информационно-методический центр.

ИА «Башинформ»
Теги: молодые семьи
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