Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России" В Башкирии 170 человек подали заявки в кадровый проект «Федеральный ПолитСтартап» Фото: пресс-служба регионального отделения "Единой России"

Завершилась регистрация желающих попасть в кадровый проект «Единой России» «Федеральный ПолитСтартап». Анкеты для участия в нем подали более 6700 человек со всей страны. Больше всего заявок поступило из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ростовской, Волгоградской, Владимирской и Архангельской областей, а также Краснодарского края, Чечни и Башкортостана.

На одно место в проекте претендует 44 человека. Многие из подавших анкеты — представители социальной сферы. Это волонтеры, учителя, врачи и студенты. Есть и представители бизнеса, а также исполнительной власти. Каждый пятый — действующий депутат. 40% претендентов — женщины, а больше половины заявителей — жители населенных пунктов, которые не являются административными центрами.

Всем им в ближайшее время предстоит вступить в конкурентную борьбу за право участвовать сначала в отборочных турах проекта, затем — в предварительном голосовании в преддверии выборов в Госдуму. И только его победители смогут принять участие в избирательной кампании в 2021 году.

«От Республики Башкортостан заявки на участие в проекте подали 170 человек. Больше половины из них (91 человек) – молодежь в возрасте до 35 лет. Мужчины традиционно оказались активнее женщин – их 109 человек. Отмечу, что из числа подавших заявки, только 78 человек – члены «Единой России». Это говорит о том, что мы увидим в проекте много новых лиц», — прокомментировал заместитель руководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Мельников.

На первом этапе организаторы по анкетам отберут наиболее ярких претендентов. Оценивать их будут на основании личных и профессиональных достижений. Большое значение имеет опыт общественно-политической деятельности — работа с людьми. Учтут и так называемую медийную активность — присутствие в СМИ и соцсетях.

На следующем этапе появится окончательный список участников — 150 человек. Их будут отбирать с участием экспертов Высшей партийной школы (ВПШ) «Единой России» — политологов, политтехнологов, социологов, депутатов различного уровня.

Именно эти 150 человек получат возможность пройти первый обучающий модуль ВПШ. Он стартует в декабре. Вести занятия также будут эксперты партшколы. Участников погрузят в актуальную политическую теорию. Получат «политстартаповцы» и практические задания, которые им предстоит реализовать в регионах. Второй обучающий модуль запланирован на апрель-май. После его окончания участников ждут экзамены, а те, кто успешно сдаст их, получат наставников для участия в предварительном голосовании.

«Это будут эксперты-политологи федерального уровня — например, глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. Наставниками станут и руководители «Единой России». В частности, председатель партии Дмитрий Медведев уже заявил, что готов участвовать в проекте в этом качестве», — отметил заместитель руководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

«Нам очень важно, чтобы в политику приходили новые люди. Это могут быть специалисты из самых разных сфер: врачи, учителя, общественные деятели. Самое главное качество – это желание помогать людям, решать их проблемы. Ведь депутат является представителем своего региона, округа, и его прямая задача – помогать избирателям. Добиваться финансирования на федеральном и региональном уровнях, контролировать вместе с жителями ремонты и стройки, решать проблемы граждан. Все делать своими руками. Только такие кандидаты нужны партии и людям», — уверен секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Федеральный ПолитСтартап» — кадровый проект «Единой России» в преддверии выборов в Госдуму. С его помощью партия ищет новые лица – ярких региональных лидеров, пользующихся доверием у людей. Они составят кадровый резерв «Единой России».