В Салаватской епархии прошло чествование многодетных мам накануне Дня матери

Фото: Салаватская епархия РПЦ

























Фото: Салаватская епархия РПЦ

Накануне Дня матери, который будет отмечаться 29 ноября, в Духовно-просветительском центре Салаватской епархии состоялось приятное событие. Председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова поздравила многодетных матушек — Клавдию Александровну Семенову, Татьяну Анатольевну Терентьеву, Ольгу Владимировну Иванову, Александру Юрьевну Гриценко — супруг священнослужителей епархии с наступающим праздником – Днём матери.

У Клавдии Александровны дети уже взрослые и самостоятельные.

У Татьяны Анатольевны и Ольги Владимировны по пять несовершеннолетних ребятишек.

У Александры Юрьевны шестеро детей: самому старшему 14 лет, а младшему всего 9 месяцев.

Матушки с достоинством несут высокое звание Мама.

«Я воспитываю шестерых детей, шесть мальчиков. Хотели девочку, но пока не получается. Думаю, может, как Бог даст, будет и девочка. Что значить быть мамой? Это, во-первых, любить детей. Это очень большой труд. Мне вот хоть шестеро, хоть трое детей, как-то кажется одинаково. С мальчиками, конечно, это отдельная история. Была бы хоть одна девочка, хоть помощница была бы. Но ничего, значит так Богу угодно. У нас шестеро прекрасных сыновей. Быть мамой – это жертвенность. Себе времени меньше уделяешь, больше детям. Сначала все детям, потом уже себе. Это огромная ответственность. Сегодня Благотворительный фонд "Свидетель Милосердия” нас пригласил, чтобы вручить подарки, огромное спасибо за это», — поделилась своими впечатлениями с агентством «Башинформ» Александра Гриценко

«У меня пятеро детей. Скоро появится еще один ребёночек. Очень рада, что в современном обществе уделяется настолько большое внимание матерям, и этому празднику. Огромная благодарность Лилии Игоревне за организацию такого мероприятия, за подарки, внимание, за всю эту деятельность, которую она ведет. Ей лично и фонду спасибо большое», — рассказала Татьяна Терентьева.

Алексей Терентьев

«Мать, это человек, который выносил ребёнка, потратил свои силы, здоровье для рождения ребёнка. Мама в течение жизни, как человек, питающий своей кровью своего ребёнка, не прекращает генетическое воздействие на него. Ребёнок чувствует эту привязанность на протяжении всей жизни. Сейчас чествовали многодетных матерей, надо сказать, как отец многодетной семьи, знаю, что это большой труд. И, конечно же, оба супруга чаще всего принимают участие в воспитании детей. Тем не менее, роль матери очень большая и неоценимая. Это то время, которое мог потратить на себя. Но ради своих детей ты день и ночь трудишься. Если с работы можно уйти пораньше, то с детьми ты всегда рядом. Будь ты на работе, будь ты здоровый или больной, ты остаёшься родителем. Дети всегда требуют к себе внимание, сил, понимания, непосредственного участия. Допустим, человек, не имеющий семьи, либо имеющий одного или двух детей, может потратить какое-то время на себя. Но на себя у нас практически времени не остаётся. Их нужно встретить со школы, забрать, привезти, возить в музыкальную или спортивную школы. С ними надо делать уроки. Их нужно контролировать, чтобы они собрали постель, убрались в комнате. Если они заболели — полечить, их нужно накормить, их нужно уложить спать, приготовить вещи на последующий день. Это такое колесо, которое крутится ежедневно и его просто невозможно остановить. Остановить это — значит прекратить эту деятельность, это значит, что что-то должно в семье сломаться. От себя хотел бы поздравить всех матерей с этим днём. Ещё раз повторю, что в жизни человека мама имеет большое значение. Недаром мамонтёнок из всеми нами любимого мультфильма, который родился на Северном полюсе, стремился к маме. В каждой сказке есть доля правды. Но и пожелать всем мамам, которые несут этот тяжелейший крест, здоровья, мудрости воспитания и сил воспитания», — сказал Алексей Терентьев.

«Хочу поблагодарить руководителя попечительского совета благотворительного фонда “Свидетель Милосердия” Лилию Игоревну Михайлову за праздник, который был организован в Салаватской епархии. Сегодня в Духовно-просветительском центре чествовали многодетные семьи духовенства. Мероприятие прошло в преддверии Всероссийского Дня чествования матерей. Несмотря на то, что в православие мы чествуем матерей, и всех тех, кто потрудился ради Христа в третье воскресенье после Пасхи. Это в день Святых жён Мироносиц, которые трудились возле Христа и ради Христа, которые действительно на протяжении всей своей жизни проповедовали Христа. В этот день мы также чествуем всех от века Ветхого завета до Нового завета всех святых женщин, которые также проповедовали Христа, — отметил епископ Салаватский и Кумертауский Николай.

«В круговерти дней мы воспользовались возможностью соприкоснуться с таким мудрым, степенным, духовным течением жизни и посетили Духовно-просветительский центр Салаватской епархии. Пообщались с семьями священников и налюбились с детьми. Современная мама имеет много профессий. Она, как полиглот, говорит на разных профессиональных языках. Общается на уровне с врачами, педагогами, тренерами, хореографами и учителями музыки. Знает, как формировать бюджет, вести бухгалтерский учёт и сводить баланс в конце месяца. Думаю, детям в семьях духовенства повезло немного больше, чем другим сверстникам. Детишки в такой семье сберегут свой духовный мир, будут иметь свою точку зрения на события в жизни и самое главное — останутся в Вере! Такие дети и есть будущая духовная культура нашей Родины, сплачивающая нас во все времена», — рассказала о своих впечатлениях от общения с многодетными мамами председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова.

Ее супруг, священник из Свято-Троицкого храма из города Ишимбаяотметил, что мама занимает очень большое значение в жизни человека, большее, по крайней мере, чем отец.По словам председателя попечительского совета БФ «Свидетель Милосердия» Лилии Михайловой, православная мама — это символ русского материнства, любви и мудрости.