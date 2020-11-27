Фото: Андрей Старостин Не стало Сергея Спатара - известного журналиста, ветерана правоохранительных органов Фото: Андрей Старостин

В Уфе на 60-м году ушел из жизни известный журналист, автор многих книг, очерков и статей, организатор пресс-служб правоохранительных органов республики Сергей Спатар.

Сергей Иванович Спатар родился 1 ноября 1961 года в Уфе. Рос и воспитывался в семье выдающегося организатора железнодорожной отрасли, много лет возглавлявшего Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги, Ивана Парфеновича Спатара.

После окончания средней школы Сергей Спатар поступил на филологический факультет Башкирского государственного университета. Будучи студентом, начал писать в университетскую многотиражку статьи о студенческой жизни. Затем его материалы увидели свет на страницах республиканской газеты «Ленинец», других изданий. Одновременно он успевал активно участвовать в общественной и спортивной жизни университета.

В 1984 году Сергей Спатар успешно окончил БашГУ, и с тех пор более тридцати лет он работал в подразделениях по связям с общественностью различных правоохранительных органов. Начал службу в органах внутренних дел Башкортостана, принимал непосредственное участие в становлении первой в истории пресс-службы Министерства внутренних дел республики.

В эти же годы Сергею Спатару вместе с коллегами-единомышленниками пришла идея организовывать газету правоохранительной направленности «Версия», которая очень быстро стала узнаваемой и любимой читателями, а впоследствии на ее базе было организовано информационное агентство «Башинформ».

Затем последовали годы, когда Сергей Спатар возглавлял пресс-службы регионального управления налоговой полиции, республиканского наркоконтроля, службы судебных приставов. Везде он сполна использовал свой большой организаторский талант, профессионализм, редкое умение общения, без которого не бывает настоящего журналиста. Им много сделано для налаживания обратной связи этих ведомств с общественностью и гражданами. Во всех этих ведомствах он был организатором профессиональной пресс-службы, отвечающей всем современным требованиям.

Часть профессиональной журналистской биографии Сергея Спатара связана также с работой на Башкирском радио.

В последние годы Сергей Иванович возглавлял пресс-службу Башкортостанской пригородной пассажирской компании. За годы его руководства пресс-служба стала одной из лучших в структуре российских железных дорог.

Сергей Спатар неоднократно принимал участие в боевых операциях по задержанию опасных преступников. Награжден семью медалями, многими почетными знаками отличия правоохранительных органов, являлся советником государственной гражданской службы 2-го ранга, подполковником в отставке.

Коллектив агентства «Башинформ» выражает искреннее соболезнование родным и близким покойного.

О дате и времени похорон будет сообщено дополнительно.