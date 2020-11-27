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Туристический поезд «Легенда Урала» начнет курсировать с 5 декабря

ОБЩЕСТВО
Фото: БППК

Туристический поезд «Легенда Урала» начнет курсировать с 5 декабря Фото: БППК

Зимний туристический поезд «Легенда Урала» начнет курсировать по выходным с 5 декабря, сообщили в БППК. Отправление из Уфы в 07.06, прибытие в Новоабзаково в 13.07 (время местное). Остановки в пути: Дема, Уршак, 102 км (санаторий «Ассы»), Инзер, Айгир, Белорецк.

В этот же день поезд отправляется из Новоабзаково в обратном направлении в 17.21 и вернется в Уфу в 23.17.

Для перевозки туристов предоставляются комфортабельные рельсовые автобусы, услуги Wi-fi, биотуалеты, стеллажи для спортивного инвентаря.

При покупке билета на пригородный поезд «Легенда Урала» предоставляется возможность приобрести ски-пасс (билет на канатные дороги) на четырехчасовое катание на трассах курорта за 700 рублей. На один билет предоставляется один ски-пасс, который будет действовать на территории ГЛЦ «Абзаково».

При предъявлении билета на пригородный поезд «Легенда Урала» предоставляется бесплатный автотрансфер от вокзала станции «Новоабзаково» до ГЛЦ «Абзаково» и на обратную дорогу.

Цена билета в одну сторону – 686 руб. 40 коп., студентам-очникам предоставляется 50-процентная скидка.

Поезд для туристов был запущен в ноябре 2017 года в связи с решением властей республики развивать туристический кластер «Легенда Урала».

ИА «Башинформ»
Теги: туризм, поезд
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