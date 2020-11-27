В Башкортостане учредили почётную награду для добровольцев и волонтёров
В Башкортостане учредили почётную награду для добровольцев и волонтёров. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.
Почётным знаком «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан» могут награждать жителей республики, а также представителей других регионов России и иностранных государств за развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Башкортостана.
Указом утверждены положение о Почётном знаке, описание и изображение награды.
Правительство Башкортостана должно определить источники финансирования для изготовления Почётного знака и бланков удостоверения к нему. Управление делами Главы республики обеспечит их изготовление.