В Башкортостане учредили почётную награду для добровольцев и волонтёров. Соответствующий указ подписал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

Почётным знаком «Доброволец (волонтёр) Республики Башкортостан» могут награждать жителей республики, а также представителей других регионов России и иностранных государств за развитие добровольческой (волонтёрской) деятельности на территории Башкортостана.

Указом утверждены положение о Почётном знаке, описание и изображение награды.

Правительство Башкортостана должно определить источники финансирования для изготовления Почётного знака и бланков удостоверения к нему. Управление делами Главы республики обеспечит их изготовление.