Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 75.45 ↓

EUR 90.02 ↓

27 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

В регионах России ввели единый телефонный номер по COVID-19

ОБЩЕСТВО
Фото: Валерий Шахов

В регионах России ввели единый телефонный номер по COVID-19 Фото: Валерий Шахов

В России ввели единый телефонный номер по коронавирусу — 122. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко.

Жители Башкирии, набрав указанный номер, услышат: «Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию по Ковид-19. Если вам нужен Ситуационный антиковидный центр, нажмите «1», для записи к врачу нажмите «2». Когда вас соединят с антиковидным центром, здесь можно уже задать любой интересующий вопрос по коронавирусу и медицинской помощи.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или

Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке".

Если у вас есть новости, которые могут быть интересны агентству, присылайте ваши сообщения, фото и видео в нашу редакцию на электронную почту [email protected], в наши группы в соцсетях «ВКонтакте», Facebook.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

Читайте также
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева
В Уфе скончалась молодой ученый, эпосовед Гульнар Юлдыбаева. Ей было всего 43 года. Как сообщили ее коллеги, причиной могли стать осложнения на сердце из
Центральной библиотеке Белорецкого района присвоили имя поэтессы Нины Зиминой
Централизованной библиотечной системе Белорецкого района Башкортостана присвоили имя поэтессы Нины Николаевны Зиминой. Соответствующее постановление прав
Дистанционное обучение для школьников Башкирии продлили до 6 декабря
Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 6 декабр
Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем
Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, сообщают федеральные СМИ. До
Лонгриды
Общество
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
закрыть