В регионах России ввели единый телефонный номер по COVID-19
В регионах России ввели единый телефонный номер по COVID-19 Фото: Валерий Шахов
В России ввели единый телефонный номер по коронавирусу — 122. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на вице-премьера страны Дмитрия Чернышенко.
Жители Башкирии, набрав указанный номер, услышат: «Здравствуйте. Вы позвонили на горячую линию по Ковид-19. Если вам нужен Ситуационный антиковидный центр, нажмите «1», для записи к врачу нажмите «2». Когда вас соединят с антиковидным центром, здесь можно уже задать любой интересующий вопрос по коронавирусу и медицинской помощи.