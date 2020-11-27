Фото: соцсети Нашелся пропавший вместе с собакой 14-летний житель Башкирии Фото: соцсети

В Башкирии благополучно завершились поиски пропавшего без вести 14-летнего мальчика. Об этом в соцсеях сообщили волонтеры группы «Отклик».

По данным добровольцев, с мальчиком все в порядке, жив. Где он был почти сутки – не сообщается.

Как информировало агентство «Башинформ», по словам мамы мальчика, он повздорил с отчимом из-за того, что сидел в телефоне. Мужчина забрал у подростка телефон, тот, взяв собаку, ушел. Мама пропавшего школьника также добавила, что ее сын уходит из дома не в первый раз. Когда семья жила в Мелеузе, за один месяц мальчик уходил из дома три раза. Но тогда причина была ясной – его обижали в школе за внешний вид и некоторые отклонения. Как правило, на следующие сутки его возвращали домой.