Фото: пресс - служба главы Башкортостана Дистанционное обучение для школьников Башкирии продлили до 6 декабря Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 6 декабря. Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему будут заниматься очно.

Обычный режим работы сохранится в Башкортостане и для всех классов малокомплектных школ.

В то же время на очный формат обучения перейдут учащиеся всех классов из 23 муниципалитетов республики, в которых коэффициент распространения коронавируса не превышает 0,5.

Речь идёт о школьниках из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбуллинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья.