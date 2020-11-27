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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Дистанционное обучение для школьников Башкирии продлили до 6 декабря

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Дистанционное обучение для школьников Башкирии продлили до 6 декабря Фото: пресс - служба главы Башкортостана

Сегодня на заседании республиканского оперативного штаба было принято решение о продлении дистанционного обучения для школьников 6-10 классов до 6 декабря. Школьники с первого по пятый классы, а также одиннадцатиклассники по-прежнему будут заниматься очно.

Обычный режим работы сохранится в Башкортостане и для всех классов малокомплектных школ.

В то же время на очный формат обучения перейдут учащиеся всех классов из 23 муниципалитетов республики, в которых коэффициент распространения коронавируса не превышает 0,5.

Речь идёт о школьниках из Абзелиловского, Архангельского, Баймакского, Белокатайского, Белорецкого, Благоварского, Буздякского, Бурзянского, Гафурийского, Дуванского, Зилаирского, Иглинского, Караидельского, Кармаскалинского, Кигинского, Мечетлинского, Нуримановского, Салаватского, Учалинского, Хайбуллинского и Чекмагушевского районов, а также Сибая и Межгорья.

Азат Гиззатуллин
Теги: Дистанционное обучение, школы
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