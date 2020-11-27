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В Уфе пройдет Национальный педагогический форум

партнерский материал
ОБЩЕСТВО

Национальный педагогический форум «Образование 3D: духовность, доминанты, достижения» пройдет в Уфе 14-18 декабря 2020 г. на базе Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы.

Организаторами форума выступают Правительство Республики Башкортостан, Российская академия образования и Башгоспедуниверситет.

Целью мероприятия является обсуждение вопросов трансформации педагогического образования с учетом накопленного национальными образовательными системами опыта в условиях современных вызовов и системной трансформации образования и современного общества.

Участие в форуме примут специалисты в области педагогического образования, исследователи проблем трансформации и развития образования и общества, а также ученые, исследующие вопросы гуманитарного образования в условиях мультикультурности и полилингвизма. В их числе – руководитель Института образования НИУ ВШЭ, Ординарный профессор, Заслуженный профессор, Член Ученого совета НИУ ВШЭ И.Д. Фрумин, директор Школы перспективных исследований ТюмГУ А.В. Щербенок, Ректор Болгарской исламской академии Д.М. Абдрахманов и другие.

В рамках форума запланировано проведение 3 научно-практических конференций.

Международная научно-практическая конференция «Духовный мир мусульманских народов. Гуманистическое наследие просветителей в науке, культуре и образовании (XV Акмуллинские чтения)» пройдет 14-15 декабря. Здесь планируется обсуждение традиций просветительства в контексте современных исследований в области языкознания и востоковедения, актуальных вопросов современного языкового и литературного образования в условиях оффлайн и дистанционного обучения, особенности религиозного образования и воспитания в современном мире и духовная безопасность, а также просветительство и национальное изобразительное, декоративно-прикладное искусство.

В рамках Всероссийской научно-практической конференции «Дистанционное образование: трансформация, преимущества, риски и опыт» 16-18 декабря планируется рассмотреть практический опыт по использованию дистанционных образовательных технологий в системе образования: работу сельских школ в условиях дистанционного обучения, использование электронного образования в практико-ориентированной подготовке студентов СПО, а также электронное образование и дистанционные образовательные технологии в высшей школе.

На Международной научно-практической конференции«Традиции и инновации в национальных системах образования» 17-18 декабря будут обсуждаться инновационные практики в системе дошкольного, школьного, профессионального и высшего педагогического образования, межвузовское сетевое взаимодействие и научно-проектное сотрудничество в национальном и региональном образовательном пространстве, а также актуальные аспекты инклюзивного образования.

Национальный педагогический форум «Образование 3D: духовность, доминанты, достижения» пройдет в онлайн формате. Языки форума — русский, башкирский, английский.

Более подробная информация о мероприятии на сайте http://conf.bspu.ru/.

Ирина Зимина
Теги: БГПУ, форум, образование
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