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Уфимцы закладывают на новогодние подарки один из самых скромных бюджетов в России

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Уфимцы закладывают на новогодние подарки один из самых скромных бюджетов в России Фото: ИА «Башинформ»

Жители Уфы планируют потратить на новогодние подарки любимым, родным и близким максимум 11 400 рублей. Это один из самых скромных бюджетов среди городов-миллионников. При этом больше всего придётся «раскошелиться» москвичам – 16 тысяч рублей.

Согласно исследованиям сервиса SuperJob, в этом году из-за экономической ситуации россияне в целом уменьшили бюджеты на новогодние презенты, но совсем отказываться от них не собираются. 68% намерены порадовать членов семьи. Мужчины чаще планируют новогодние сюрпризы, чем женщины – 35% против 29%. Кстати, подарки готовят россияне, которые имеют ежемесячный доход не менее 80 тысяч рублей.

ИА «Башинформ»
Теги: новый год, подарки
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