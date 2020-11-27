Фото: ИА «Башинформ» Уфимцы закладывают на новогодние подарки один из самых скромных бюджетов в России Фото: ИА «Башинформ»

Жители Уфы планируют потратить на новогодние подарки любимым, родным и близким максимум 11 400 рублей. Это один из самых скромных бюджетов среди городов-миллионников. При этом больше всего придётся «раскошелиться» москвичам – 16 тысяч рублей.

Согласно исследованиям сервиса SuperJob, в этом году из-за экономической ситуации россияне в целом уменьшили бюджеты на новогодние презенты, но совсем отказываться от них не собираются. 68% намерены порадовать членов семьи. Мужчины чаще планируют новогодние сюрпризы, чем женщины – 35% против 29%. Кстати, подарки готовят россияне, которые имеют ежемесячный доход не менее 80 тысяч рублей.