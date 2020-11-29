Фото: Олег Яровиков Врач-реаниматолог назвал главный симптом COVID-19 Фото: Олег Яровиков

Врач-реаниматолог из «красной зоны» больницы скорой медпомощи №22 Уфы Рустем Габидуллин в интервью агентству «Башинформ» назвал главный симптом COVID-19.

«По данным международных экспертов, основной симптом коронавируса – это аносмия, то есть нарушение восприятия запахов и нарушение восприятия вкуса. На втором месте – повышение температуры, температурная лихорадка. На третьем – сухой кашель», — сообщил медик.

По его словам, на ранних стадиях встречаются и неспецифические симптомы, такие как конъюнктивит, нарушение слуха.

«В этом случае нужно сразу измерить температуру, если она выше 37 градусов, то можно говорить о риске развития данной инфекции», — добавил врач.