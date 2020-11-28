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Врач из «красной зоны» рассказал, что может защитить от коронавируса

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

Врач из «красной зоны» рассказал, что может защитить от коронавируса Фото: Ксения Калинина

Врач из «красной зоны» уфимской больницы скорой медпомощи №22 Рустем Габидуллин рассказал агентству «Башинформ», что может защитить от коронавируса. По его словам, самое главное – это разум.

«Самое главное – разум. Кто еще этого не сделал, следует перестроиться на здоровый образ жизни. Поможет иммунитет, на состояние которого влияет основная триада: хороший сон, прогулки на свежем воздухе минимум два часа в сутки и правильное питание, здесь же категорический отказ от вредных привычек – алкоголя и курения», — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии.

Следует соблюдать установленные эпиднормы, речь идет о социальной дистанции, ношении масок в общественных местах и личной гигиене.

«Естественно, следует избегать большого скопления людей в закрытом помещении, важно носить маски. Плюс, быть более брезгливым, то есть мыть постоянно руки, особенно в общественных местах. Обязательно мыть руки перед едой», — пояснил медик.

Ксения Калинина
Теги: коронавирус, медицина
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