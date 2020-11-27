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27 ноября Пятница

Уфа   °

До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Новый состав Общественной палаты Башкирии сформирован на две трети

ОБЩЕСТВО

Глава Башкирии Радий Хабиров своим указом от 26 ноября утвердил 10 кандидатур в новый состав Общественной палаты республики. Согласно документу, членами ОП РБ шестого состава становятся:

  • Ирина Абрамова (БРО ООО «Деловая Россия»),
  • Евгений Мельников (БРО ООО малого и среднего предпринимательства «Опора России»),
  • Ростислав Мурзагулов ( РО ВОО «Союз добровольцев России» по РБ)
  • Ольга Панчихина (МОО пациентов с болезнью Фабри и другими редкими заболеваниями «Дорога жизни»),
  • Екатерина Першина (БРО ВОО «Молодая гвардия «Единой России»),
  • Рамиль Рахимов (РО ООГО «Российское военно-патриотическое общество»),
  • Ирина Сухарева (БРО МООО «Российские студенческие отряды»),
  • Алина Хабирова (БРО ООО «Всероссийское общество инвалидов»),
  • Ляйсан Хазырова (РО ВДЮВПОД «Юнармия» РБ),
  • Виталий Черевков (РБО ООБФ «Российский детский фонд»).
Ранее еще 10 новых членов Общественной палаты РБ были утверждены депутатами Государственного Собрания – Курултая РБ на очередном пленарном заседании. Это:

  • Ильшат Абдуллин (АНО «Республиканский информационно-консультационный центр»),
  • Лейла Афанасьева (АНО Центр поддержки многодетных семей «Жасмин»),
  • Камиль Ганцев (РОО «Общество онкологов Республики Башкортостан»),
  • Айгуль Губачева (Благотворительный фонд помощи тяжелобольным детям «Потерь нет»),
  • Святослав Дрейман (РОО по поддержке и помощи людям «Позитивная среда» в Республике Башкортостан),
  • Лида Исаргакова (Фонд социального, культурного, экономического развития Уфы «Общественный фонд развития города»),
  • Кристина Недорезова (Некоммерческая организация «Благотворительный фонд «Изгелек»),
  • Олег Ротов (РОО родителей детей с инвалидностью «СоДействие» Республики Башкортостан),
  • Марина Таран (Региональное общественное молодежное добровольческое движение «Вместе» РБ),
  • Галим Якупов (МСОО «Всемирный курултай (конгресс) башкир»).
Таким образом, сформировано две трети состава Общественной палаты Республики Башкортостан. Утвержденные члены Общественной палаты определяют состав остальной одной трети членов ОП из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями, зарегистрированными на территории республики. До середины декабря 2020 года на сайте Общественной палаты РБ появится информация о новом составе палаты.

Напомним, Общественная палата РБ пятого состава подвела итоги своей деятельности. Полномочия действующих членов палаты завершатся после проведения первого заседания Общественной палаты РБ шестого состава, которое состоится во второй половине декабря этого года и на котором будет избран председатель палаты.

ИА «Башинформ»
Теги: Общественная палата РБ, указ Главы РБ
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