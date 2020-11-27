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До выборов Главы Республики Башкортостан осталось

Радий Хабиров о набережной Уфы: «Планы у коллег амбициозные, но вполне реальные»

ОБЩЕСТВО
Фото: соцсети

Фото: соцсети

Глава Башкирии Радий Хабирова рассказал о новой концепции развития набережной Уфы.

«Бетонные джунгли» — так иногда называют набережную реки Белой в Уфе. И я даже согласен с жителями: для того, как она выглядит сейчас, другое определение подобрать сложно. У нашей набережной есть огромный потенциал. Благодаря особенностям местности она по праву может стать лучшей в России. И наша задача сейчас — вдохнуть в нее жизнь, наполнить ее смыслами, чтобы она стала местом притяжения жителей и гостей Уфы. Только представьте: при въезде в город вас будет встречать грандиозная набережная, лицо столицы, наполненная жизнью, счастливыми людьми. Планы у коллег амбициозные, но вполне реальные. Предлагают сделать открытый бассейн, пляжную зону, яхт-клуб, кафе, большие детские и спортивные площадки, увеличить пешеходную зону. В предложениях — построить канатную дорогу и необычную смотровую площадку. Важно предусмотреть также комфортные парковочные места и доступность общественного транспорта», — написал Глава региона на странице в Facebook.

По его словам, на днях специальная рабочая группа во главе с заместителем руководителя Главы администрации РБ Ринатом Башировым, президентом группы компаний «Dasko» Александром Антоновым, советником Главы РБ Ольгой Сарапуловой рассмотрела предложения представителей общественности и лидеров мнений и разработала концепцию развития набережной.

Некоторые иллюстрации из презентации предлагаемой концепции, которые пока подготовлены с использованием мировых аналогов, Радий Хабиров выложил на своей странице.

«Все эти идеи могут быть приняты только после широкого обсуждения, к которому я и приглашаю всех жителей Уфы. Ваши предложения направляйте на почту Института развития городов Башкортостана: [email protected]», — обратился он к подписчикам.

Ранее уфимский ресторатор Александр Антонов, приглашенный Радием Хабировым курировать развитие пространства на набережной, рассказал агентству «Башинформ», что новая концепция развития подразумевает комплексное развитие пространства и круглогодичное ее использование на основе государственно-частного партнерства.

Большое внимание в развитии пространства предполагается уделить спорту. Автор концепции считает, что на набережной можно создать целый спортивный кластер, включающий площадки для мини-футбола, хоккея, волейбола. В их развитии он рассчитывает на помощь профессиональных спортивных клубов: ФК «Уфа», «Салават Юлаев», а также на поддержку со стороны крупных спортивных брендов.

В качестве одного из ключевых притягивающих посетителей объектов Антонов видит канатную дорогу, аналогичные работают в Москве на Воробьёвых горах и в Тбилиси. Но построить ее силами предпринимателей, как и многие другие объекты, сложно – требуется участие государства.

ИА «Башинформ»
Теги: Радий Хабиров, набережная Уфы
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