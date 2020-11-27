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Стало известно, что видит пациент с COVID-19 перед смертью - видео

ОБЩЕСТВО
Фото: Стоп-кадр видео

Стало известно, что видит пациент с COVID-19 перед смертью - видео Фото: Стоп-кадр видео

Врач медцентра Вашингтонского университета Кен Реми в социальной сети опубликовал видео того, что видит перед смертью пациент с COVID-19.

Сначала врач отдаляет и приближает камеру, демонстрируя картинку в глазах человека, испытывающего кислородное голодание. После этого медик взял дыхательную трубку и ларингоскоп и показал имитацию интубации больного.

Записать подобное видео Кена Реми сподвигла гибель пациента, о которой ему пришлось сообщать самому. В конце врач настоятельно попросил использовать маски и перчатки, соблюдать социальную дистанцию, беречь себя и окружающих.

ИА «Башинформ»
Теги: коронавирус
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