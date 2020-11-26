В Башкирии началась операция «Ель»

С 23 ноября по 31 декабря 2020 года в Башкирии проходит оперативно — профилактическая операция по охране хвойных молодняков от незаконных рубок «Ель-2020».

В рамках данной операции для выявления незаконно срубленных и приобретенных новогодних елей сотрудниками лесоохраны совместно с заинтересованными органами будут проводиться систематические рейды по местам продажи новогодней продукции и патрулирование земель лесного фонда. Для выявления незаконно перевозимых елей совместно с ГИБДД на дорогах общего пользования организовано круглосуточное дежурство и стационарные посты.

За незаконную рубку лесных насаждений предусматривается административная и уголовная ответственность. Для граждан размер штрафов составляет от 3 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических — от 200 до 300 тысяч рублей. Помимо штрафов нарушитель обязан возместить ущерб лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5000 рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную ответственность. Максимальное наказание по данной статье — до шести лет лишения свободы.