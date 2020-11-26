Госдума отклонила предложение сделать 31 декабря 2020 года выходным днем

Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект ЛДПР, которым предлагалось сделать 31 декабря выходным днем, сообщают федеральные СМИ. Документ был внесен в ноябре прошлого года. В нем предполагалось, что правительство могло бы переносить выходные таким образом, чтобы 31 декабря являлся выходным днем, если таковой не является календарным выходным.

Правительство тогда предложение не поддержало, сделать 31 декабря в 2019 году выходным было уже поздно.

В октябре текущего года премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем. Последний день 2020 года будет рабочим.