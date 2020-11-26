Фото: информотдел администрации Куюргазинского района В Куюргазинском районе благотворители поздравили с Днем матери мам воинов,погибших в Чечне Фото: информотдел администрации Куюргазинского района

В преддверии Дня матери, которое будет отмечаться в ближайшее воскресенье 29 ноября ,председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова посетила и поздравила с наступающим праздником двух матерей — Клавдию Ивановну Попову и Мавлиду Фахрисламовну Максютову. Их сыновья погибли в Чеченской республике, выполняя свой воинский долг. У приветливых, улыбчивых матерей, которые всегда рады гостям, навсегда на сердце и в душе осталась их незаживающая душевна рана.

Ильсур Максютов родился 26 ноября 1976 года в селе Таймасово Куюргазинского района. После окончания 11 классов в 1992 году Таймасовской средней школы Ильсур поступил учится в профессиональный лицей №73 города Кумертау, в 1995 году окончил его, получив специальность бухгалтера. 22 июня 1995 года был призван в ряды Вооруженных сил. Службу проходил в войсковой части № 3723 города Начальчик-20 в должности наводчика. Погиб 30 апреля 1994 года при выполнении правительственного задания в поселке Орехово Чеченской республики, был похоронен 5 мая 1996 года в своем родном селе. Награжден орденом Мужества посмертно.

«Сегодня день рождения моего сына Ильсура… Сына, который не вернулся с Чеченской войны. Будто чувствуя мое состояние, меня проведать пришла Лилия Игоревна Михайлова. Она такая искренняя, простая. Долго и душевно пообщались с ней о жизни. У нее легкая рука. Как только она уехала, ко мне пришли мои подруги, мы вместе чай попили, почитали молитву в честь моего сына, вспоминали моего Ильсура. Таким необычным, впечатлительным оказался сегодняшний день», — поделилась своими впечатлениями с агентством «Башинформ» Мавлида Фахрисламовна.

Дмитрий Попов родился 3 сентября в селе Ермолаево Куюргазинского района Республики Башкортостан. В 1997 году после окончания 9 класса средней школы №2 Ермолаево Дима поступил учится в профессиональное училище №100 поселка Маячный города Кумертау. Окончил училище в 1998 году, получил специальность водителя. Был призван в армию 13 ноября 1998 года. Погиб 11 мая 2000 года при выполнении правительственного задания в городе Грозном, похоронен 23 мая в родном селе. Награжден орденом Мужества посмертно.

«Все было так здорово и неожиданно. Я не думала, что меня придут поздравлять с Днем матери. Очень рада за такое внимание и поздравление. Понравилась простота общения, душевная атмосфера. Пользуясь случаем, поздравляю всех мам, бабушек со светлым праздником днем Матери. Желаю всем здоровья, добра, любви и счастья», — сказала Клавдия Ивановна.

«Сегодня для меня был одновременно и радостный, и грустный день. По традиции посещали матерей, чьи сыновья отдали свои жизни, выполняя интернациональный и патриотический долг. В священном Коране сказано: «В ногах матерей лежит Рай». Воистину это так! Нет таких слов, способных описать боль и страдания сердца матери, похоронившей своего сына. Каждая такая мама стоит перед своим жизненным крестом, как когда-то стояла Богородица. Дай Бог им терпения, доброты от близких и здоровья», — рассказала агентству «Башинформ» председатель попечительского совета благотворительного фонда «Свидетель Милосердия» Лилия Михайлова.